De bonnes dispositions à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 05/10/2020 | 08:02

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4757 PTS/ 4870 PTS

Fortement impacté vendredi matin par l'annonce de l'annonce du test positif de D. Trump au coronavirus, la bourse de Paris a terminé in extremis dans le vert (+0.02% à 4824 points), redressant la barre dans les dernières heures de cotations sur fond d'espoir d'un accord au Congrès sur le plan de relance américain.

Les valeurs industrielles et les télécoms ont nettement contribué à cette embellie de fin de journée, à l'image de Vinci (+4.4%), d'EssilorLuxottica (+2.8%) ou d'Orange (+1.8%). Les indices américains ont quant à eux terminé en territoire négatif, après un rapport mensuel sur l'emploi. Si le taux de chômage retombe à 7.9% (8.4% le mois dernier, seulement 661K ont été créés (consensus 900K et 1489K précédemment). Le salaire horaire progresse de 0.1% contre 0.5% attendu. Autre déception, les commandes industrielles n'ont progressé que de 0.7% alors que le marché tablait sur +1.5%.

Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.48% à 27682 points, le S&P500 a perdu 0.96% à 3348 points et le Nasdaq100 2.83%.



Aujourd'hui, l'indice parisien devrait ouvrir en hausse de 0.7%, dans l'attente de l'indice PMI services en zone euro. En données horaires, l'indice CAC40 devrait de nouveau tester aujourd'hui la zone des 4870 points. Le débordement de ce niveau ouvrirait la voie aux 4900 points puis 4949 points, borne basse d'un gap laissé ouvert le 21 septembre dernier.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.