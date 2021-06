De bonnes dispositions à l'ouverture 22/06/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 22/06/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Après la baisse de la semaine dernière, en raison des craintes d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed, la bourse de Paris a repris des couleurs hier, dans le sillage des valeurs cycliques. L'indice CAC40 a clôturé en hausse de 0.51% à 6602 points.

En haut du palmarès, Michelin a engrangé 4.8%, Stellantis 3.2% et Air Liquide 2.5%. Atos et Danone ont, quant à elles, signé les plus fortes baisses, avec respectivement -2.4% et -2.2%.

La tendance a également été soutenue par les propos de Christine Lagarde qu'un resserrement de la politique de la BCE serait prématuré, la zone euro et les Etats-Unis étant dans une situation économique très différente. Outre-Atlantique, les indices ont également rebondi, alors que le Dow Jones avait signé sa pire semaine depuis octobre dernier (-3.45%). Il récupère 1.76% à 33876 points, le S&P500 s'adjuge 1.4% à 4224 points, avec le compartiment des pétrolières. Le Nasdaq100 a pour sa part engrangé 0.62%.



Ce matin, dans l'attente de l'intervention de Jerome Powell, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée, avec une hausse initiale de 0.4%.

En données horaires, le CAC40 amorce une reprise technique après avoir tutoyé les 6500 points. Seul le dépassement de la zone des 6636 points, testée à l'ouverture, permettrait d'anticiper un retour vers les récents points hauts.





