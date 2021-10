De bonnes dispositions à l'ouverture 14/10/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 14/10/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6650 PTS

En dépit d'un indice CPI en hausse de 0.4% en septembre (+5.4% en rythme annuel) et des résultats finalement sanctionnés de JpMorgan (-2.6%), la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.75% à 6597 points hier, profitant notamment de la bonne orientation des valeurs technologiques et du luxe.

Cap Gemini a gagné 4.04%, Dassault Systeme 3.48%, LVMH 3.16% et Hermès 2.71%, tandis que les financières ont subi quelques dégagements, à l'image d'Axa (-2.21%) ou BNP Paribas (-1.45%).



Les indices américains ont quant à eux clôturé dans le vert, alors que les minutes de la Fed semblent confirmer que le tapering pourrait débuter mi-novembre. Le Dow Jones a fini stable à 34377 points, le S&P500 a engrangé 0.3% à 4364 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.77%. Le CAC40 devrait ainsi poursuivre sur sa lancée aujourd'hui, avec un gain initial de 0.6%.

Techniquement, le marché parisien reprend de la hauteur et pourrait tester la zone des 6650 points. Au-dessus de ce niveau, les objectifs seraient alors fixés à 6700/6720 points.

