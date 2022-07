De bonnes dispositions à l'ouverture 18/07/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 18/07/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris a clôturé en forte hausse de 2.04% à 6036 points vendredi dernier, rassurée par les propos de plusieurs membres de la Fed qui confortent les anticipations d'une hausse de 75 points de base en fin de mois.

Le CAC40 grappille ainsi 0.05% sur la semaine tandis que les nouveaux pics de l'inflation aux Etats-Unis laissaient craindre un resserrement monétaire de 100 points de base.



Vendredi, l'automobile, l'aéronautique et les technologiques ont nettement contribué à cette embellie. Renault a gagné 6.94%, Worldline 5.14%, Airbus 4.12%, Schneider Electric 39.91% et Essilor 3.53%. Les indices américains ont également terminé dans le vert, les opérateurs ayant finalement salué les résultats de Citigroup (+13.2%) et de Wells Fargo (+6.2%). Le Dow Jones a gagné 2.15% à 31288 points, le S&P500 s'est adjugé 1.92% à 3863 points et le Nasdaq100 1.83%.



Le CAC40 devrait ainsi poursuivre sur sa lancée ce matin, comme le laissent envisager les contrats Futures en hausse de 0.6%.

En données horaires, l'indice devrait sortir par le haut de la zone des 5890/6053 points et pourrait prochainement rallier les 6085 points. Au dessus de ce seuil, les 6133 points puis 6156/6177 points constitueraient alors les principaux objectifs.

