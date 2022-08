De bonnes dispositions à l'ouverture 08/08/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 08/08/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Alourdi par un rapport mensuel sur l'emploi meilleur que prévu, ravivant les craintes d'un nouveau tour de vis de 50/75 points de base par la Fed le mois prochain, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.63% à 6472 points vendredi dernier.

Le taux de chômage est ressorti à 3.5% (contre 3.6% précédemment), avec 528K créations d'emplois (398K le mois dernier) et un salaire horaire en hausse de 0.5%.



Du côté des valeurs, Crédit Agricole a gagné 1.98%, Orange 1.9% et Renault 1.81% tandis que Téléperformance a décroché de 6.25%? Publicis a perdu 3.84%, STM 2.72%, Hermès 2.53% et Kering 2.3%.



Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé, alourdis par les compartiments des technologiques. Le Dow Jones s'est adjugé 0.23% à 32803 points, le S&P500 s'est effrité de 0.16% à 4145 points et le Nasdaq100 a reculé de 0.78%.



En attendant les nouvelles données sur l'inflation américaine mercredi, le marché parisien devrait néanmoins reprendre le chemin de la hausse ce matin, avec un gain initial de +0.5%.

En données horaires, la dynamique est positive au-dessus des 6384 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 heures et borne haute d'un gap laissé ouvert le 29 juillet. A court terme, on suivra de près la sortie des 6449/6538 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

