De bonnes dispositions à l'ouverture 12/09/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 12/09/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 6165 PTS

Objectif de cours : 6300 PTS

Portée notamment par les valeurs financières, après la hausse de 75 points de base des taux directeurs de la BCE, la bourse de Paris a fortement rebondi vendredi et clôturé en hausse de 1.41% à 6212 points.



Woldline s'est adjugée 4.97%, Alstom 4.02%, Schneider Electric 3.67%, Société Générale et BNP Paribas, respectivement 2.88% et 2.61%. Seules Thalès (-1.85%) et Airbus (-0.29%) ont cédé du terrain parmi les composantes du CAC40.

Les indices américains ont quant à eux aligné une troisième séance consécutive de hausse, engrangeant plus de 3% en moyenne sur la semaine, les opérateurs semblant s'acclimater de la perspective d'une hausse de 75 points des taux de la Fed en fin de mois.

Le Dow Jones a gagné 1.19% à 32151 points vendredi, le S&P500 a engrangé 1.53% à 4067 points et le Nasdaq100 2.17%. En attendant l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis demain, l'indice parisien devrait poursuivre son mouvement de reprise, avec un gain initial de 0.7%.



En données horaires, la tendance est haussière au-dessus des 6165 points, niveau coïncidant avec la moyenne mobile à 20 heures. Le débordement des plus hauts de vendredi (6239 points) pourrait permettre à l'indice de rallier la cible majeure des 6300 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.