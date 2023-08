La bourse de Paris a une fois de plus réduit ses gains vendredi en fin de séance, suite aux nouvelles tensions sur le marché obligataire et au discours de Jerome Powell sans grande surprise.

Le président de la Fed a réaffirmé la détermination de l'institution à lutter contre l'inflation, qui demeure trop élevée. De nouvelles hausses de taux restent possibles si nécessaire même si le marché s'attend à une pause en septembre (probabilité de 80%).

L'indice CAC40 a terminé en timide hausse de 0.21% à 7229 points.



Au niveau des valeurs, Stellantis a gagné 0.97%, Vinci 0.79%, Engie 0.74% et Pernod Ricard 0.73% tandis qu'Unibail a cédé 1.16%, Alstom 1.02% et Worldline 0.94%.

Digérant l'absence de baisse de taux d'ici la fin de l'année, les indices américains ont finalement clôturer en territoire positif vendredi. Le Dow Jones s'est adjugé 0.73% à 34346 points, le S&P500 a progressé de 0.67% à 4405 points et le Nasdaq100 de 0.85%.

Aujourd'hui, le marché parisien devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.8% dans les premiers échanges.

Graphiquement, les oscillations horizontales perdurent. Une sortie par le haut de la zone des 7197/7288 points devrait permettre à l'indice de retourner tester les 7344 points.