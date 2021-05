De bonnes dispositions à l'ouverture malgré Wall Street 26/05/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 26/05/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

En dépit d'un indice IFO meilleur que prévu en Allemagne (99.2 contre 98.2 attendu) et de l'apaisement des craintes inflationnistes, suite aux propos de plusieurs membres de la Fed, la bourse de Paris a subi quelques prises de bénéfices hier et clôturé en repli de 0.19% à 6396 points.



Aux Etats-Unis, les publications macroéconomiques ont raté le consensus. L'indice du Conference Board retombe à 117.2 (consensus 119) et les ventes de logements neufs ressortent à 863K (contre 950K anticipé). La détente observée sur le marché obligataire n'a pas suffi et les indices américains ont terminé en ordre dispersé. Le Nasdaq100 s'adjuge 0.12%, tandis que le S&P500 perd 0.21% à 4188 points et le Dow Jones recule de 0.24% à 34312 points.



Le CAC40 devrait néanmoins reprendre le chemin de la hausse ce matin, comme le laissent envisager les contrats Futures en progression de 0.4%.

Comme évoqué hier, la dynamique reste positive en données horaires au-dessus des 6385 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour quelques dégagements avec les 6351/6343 points comme premiers objectifs baissiers.

