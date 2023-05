Sur fond d'incertitudes au sujet de l'évolution des négociations sur le plafond de la dette américaine et malgré la bonne orientation de Wall Street, le CAC40 est repassé dans le rouge hier en fin de journée pour finalement clôturer en baisse de 0.09% à 7399 points.

Au niveau des valeurs, Société Générale a engrangé 1.99%, Alstom 1.89%, ArcelorMittal 1.74% et Worldline 1.64% tandis que Sanofi a cédé 1.47%, Pernod Ricard 1.36% et Eurofins 1.19%.

Les indices américains ont quant à eux terminé en nette hausse, après les propos de J. Biden qui a indiqué que les Démocrates et les Républicains étaient déterminés à trouver un accord. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 1.24% à 33420 points, le S&P500 s'est adjugé 1.19% à 4158 points et le Nasdaq100 1.22%.



Le CAC40 devrait ainsi reprendre une pente ascendante ce matin, comme le laissent envisager les contrats Futures en hausse de 0.4%.

Quelques statistiques viendront animer la deuxième partie de journée, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice PhillyFed à 14h30, les ventes de logements existantes et les indicateurs avancés à 16h.



Techniquement, on continuera de surveiller la sortie des 7316/7463 points pour agir.