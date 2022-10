De bonnes dispositions après la résilience de Wall Street 06/10/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 06/10/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Après 3 séances consécutives de rebond, avec la détente du marché obligataire, la bourse de Paris a subi quelques dégagements hier, pénalisée par le repli des valeurs financières et de bonnes statistiques américaines qui ravivent les craintes d'un nouveau tour de vis marqué par la Fed le mois prochain.

Le CAC40 a néanmoins réduit ses pertes en fin de journée et clôturé en baisse de 0.9% à 5985 points (plus bas à 5953 points).



Du côté des valeurs, STM a gagné 1.48%, Essilor 1.41% et Total 1.09% dans le sillage des cours pétroliers alors que l'OPEP a annoncé une baisse de la production pétrolière de 2 millions de barils/jour (1 million attendu). A l'opposé, Unibail a perdu 7.07%, Michelin 5.12%, Carrefour 3.37%, Kering 3.31% et BNP Paribas 2.99%.



Sur le plan macroéconomique, l'ADP a fait état de 208K créations d'emplois dans le secteur privé (185K le mois dernier) et l'ISM services est ressorti à 56.7 (56 attendu et 56.9 précédemment).

Les indices américains ont quant à eux réduit leurs pertes après la cloche parisienne, repassant même brièvement dans le vert. A la clôture, le Nasdaq100 cédait 0.08%, le S&P500 0.2% à 3783 points et le Dow Jones 0.14% à 30273 points.



Le CAC40 devrait ainsi reprendre le chemin de la hausse ce matin, comme le présagent les contrats Futures qui progressent de 1.1%.

En attendant le rapport mensuel sur l'emploi américain demain, les opérateurs prendront connaissance des ventes au détail en zone euro à 11h, des minutes de la BCE à 13h30 puis des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis à 14h30.



En donnée horaires, comme évoqué hier, la tendance demeure positive au-dessus des 5950 points. Le débordement des 6040 points aujourd'hui pourrait permettre à l'indice parisien de rallier prochainement les 6118/6143 points.





