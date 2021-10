De bonnes dispositions après les records américains 22/10/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 22/10/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Toujours pénalisée par les craintes au sujet de l'inflation et sur le défaut possible du géant immobilier chinoise Evergrande, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.29% à 6686 points hier.

Eurofins a perdu 7.1% après ses résultats, ArcelorMittal a cédé 3.7%, Legrand 2.7% et Saint Gobain 2.7%. En haut du palmarès, Carrefour s'est adjugé 1.7%, Safran et STM 1.4%.



Aux Etats-Unis, les indices sont restés soutenus par le compartiment de la tech, à l'image de Tesla (+3.2%), Netflix (+4.5%) ou HP (+6.9%), permettant notamment au S&P500 d'inscrire un nouveau record historique en clôture (+0.3% à 4549 points). Le Nasdaq100 a gagné 0.66% tandis que le Dow Jones s'est effrité de 0.02%. Aujourd'hui, dans l'attente des indices Flash PMI en zone euro et aux Etats-Unis, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.5%. Techniquement, la consolidation horizontale perdure, l'indice ne montrant pas de réel signe de faiblesse. Ce dernier devrait combler un gap laissé ouvert dernièrement vers 6727 points. Au-dessus de ce niveau, on pourrait viser les 6750 points voire 6776 points par extension.

