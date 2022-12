De bonnes dispositions avant Noël 23/12/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 23/12/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Plombé par le secteur automobile et les technologiques, dans un contexte de craintes persistantes de récession, le CAC40 a terminé en baisse de 0.95% à 6517 points.



Sur le front des valeurs, Orange a gagné 0.66%, Crédit Agricole 0.24% tandis que Renault a perdu 3.72%, STM 3.47%, Stellantis 3.22%, Schneider Electric 2.3% et Legrand 2.11%.



Réagissant à la nouvelle révision à la hausse du PIB américain pour le troisième trimestre (+3.2% contre +2.9% précédemment), les indices américains ont également cédé du terrain, les opérateurs redoutant que la bonne santé de l'économie américaine ne pousse la Fed à poursuivre ses resserrements monétaires.

Le Dow Jones a clôturé en repli de 1.05% à 33027 points, le S&P500 a cédé 1.45% à 3822 points et le Nasdaq100 2.49%.



La bourse de Paris devrait néanmoins ouvrir en hausse de 0.25% pour cette dernière séance avant Noël et un week end prolongé jusqu'à mardi.



En données horaires, après avoir frôlé la cible des 6616 points, le CAC40 reprend son souffle. La zone des 6510 points devrait contenir les velléités baissières sous peine de nouveaux dégagements en direction des 6400/6380 points.

© Zonebourse.com 2022

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.