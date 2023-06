Profitant de l'apaisement des craintes sur la dette américaine et de quelques achats à bon compte, les places européennes ont repris quelques couleurs hier, à l'image du CAC40 qui a terminé en hausse de 0.55% à 7137 points.

Du côté des valeurs, Cap Gemini a encore gagné 3.07%, STM s'est adjugée 2.89%, Airbus 2.77%, ArcelorMittal 2.54% et Thalès 2.07% tandis qu'Essilor a perdu 1.09%, Eurofins 1.04% et LVMH 1%.



Les chiffres rassurants sur l'inflation en zone euro ont également été de nature à soutenir le courant acheteur. L'indice des prix à la consommation progresse de 6.1% sur un an (contre 7% le mois dernier). Hors alimentation et énergie, il est en hausse de 5.3% (contre 5.6% précédemment).



Outre-Atlantique, les indices américains ont également repris de la hauteur malgré les incertitudes persistantes sur la trajectoire de la Fed, alors que les dernières publications concernant l'emploi s'avèrent robustes. L'ADP a fait état de 278K créations d'emplois dans le secteur privé (173K attendu).

L'ISM manufacturier retombe néanmoins à 46.9 (contre 47.1 le mois dernier).

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.47% à 33061 points, le S&P500 a gagné 0.99% à 4221 points et le Nasda100 1.31%.



En attendant le rapport mensuel sur l'emploi américain cet après-midi, le CAC40 devrait ainsi poursuivre son mouvement de reprise, avec un gain initial de 0.4%.

Le consensus table sur un taux de chômage à 3.5%, avec 193K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.3%.



Techniquement, pas de changement, on attendra la sortie des 7083/7195 points pour agir.