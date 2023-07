Dans des volumes réduits en cette période estivale (2.1 milliards d'euros échangés sur les principales composantes de la cote), le CAC40 a terminé en hausse de 1.07% à 7220 points hier, en attendant les données sur l'inflation américaine.

La tendance reste soutenue par les espoirs du fin de cycle de remontée des taux et la perspective de nouvelles mesures de soutien en Chine.



Sur le front des valeurs, Unibail a gagné 4.19%, Saint Gobain 4%, Téléperformance 3.37%, LVMH 2.21% et Hermès 2% tandis que Safran a cédé 0.45% et Danone 0.11%.



Au niveau de la macroéconomie, l'actualité était peu fournie. l'indice CPI progresse comme attendu de 0.3% en Allemagne et l'indice Zew est retombé à -14.7 (contre -8.5 le mois dernier).



Les indices américains ont également terminé dans le vert, soutenu notamment par les valeurs financières, en attendant le coup d'envoi de la saison des résultats vendredi.

Le Dow Jones a gagné 0.93% à 34261 points, le S&P500 s'est adjugé 0.67% à 4439 points et le Nasdaq100 0.49%.



Aujourd'hui, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice CPI, anticipé en hausse de 0.3% (+3.1% sur un an). La banque du Canada rendra son verdict sur les taux à 16h, les stocks pétroliers seront publiés à 16h30 et le Livre Beige de la Fed à 20h.

Dans cette attente, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.4%.



En données horaires, la tendance reste positive au-dessus des 7170 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le débordement des 7245 points devrait ouvrir la voie aux 7300 points, borne haute d'un gap laissé ouvert le 6 juillet.