De bonnes dispositions avant l'inflation européenne et le PIB US

Les places financières ont terminé en ordre dispersé hier, partagées entre des signaux d'allégement des restrictions sanitaires en Chine, l'impact des récentes manifestations et en attendant l'intervention de Jerome Powell aujourd'hui à 19h30.

De nombreuses statistiques, attendues d'ici la fin de semaine, ont également incité à la prudence. L'inflation européenne sera publiée aujourd'hui à 11h, puis le PIB américain à 14h30 et le Livre Beige de la Fed à 20h.



Dans cette attente, le CAC40 a clôturé en timide hausse de 0.06% à 6668 points hier.

Du côté des valeurs, ArcelorMittal a gagné 2.98%, Total 2.08%, Airbus 1.7% et BNP Paribas 1.46% tandis que Worldline a perdu 3.16%, Cap Gemini 2.98% et Dassault Système 2.17%.



Wall Street a suivi le même chemin que l'Europe, le Dow Jones a grappillé 0.01% à 33852 points, le S&P500 a cédé 0.16% à 3957 points et le Nasdaq100 0.73%, lesté notamment par Apple (-2.11%), qui a réduit de 20% les prévisions de ventes d'IPhones pour le quatrième trimestre.



Ce matin, les contrats Futures sont bien orientés, présageant d'une ouverture en hausse de 0.5% pour le CAC40.

Graphiquement, la consolidation horizontale perdure. Il faudra attendre la sortie des 6616/6730 points pour avoir plus de visibilité sur l'orientation à venir.