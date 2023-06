En l’absence de statistique aujourd’hui et malgré l’approche de rendez-vous cruciaux cette semaine (CPI US, décisions de la Fed, de la BCE et de la BoJ), les places européennes accentuent leur progression depuis l’ouverture, sur fond d’anticipation d’un statu quo de la Réserve Fédérale mercredi.

Le CAC40 progresse désormais de 0.74% à 7266 points et le S&P500 gagne 0.3% en préouverture.



Du côté des valeurs, Téléperformance grimpe de 3.9%, Unibail s'adjuge 3.4%, Hermès 2.1% et Saint Gobain 2% tandis que Total cède 1.1%, Carrefour 0.8% et Orange 0.6%.



Techniquement, le CAC40 est sorti par le haut dès l’ouverture de la zone des 7171/7240 points. En intraday, on pourra ainsi conserver un biais haussier au-dessus des 7237 points, plus bas du jour, avec les 7294 points comme premier objectif.