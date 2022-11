De bonnes dispositions avant les minutes des banques centrales 23/11/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 23/11/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Au terme d'une séance peu animée, le CAC40 a terminé en hausse de 0.35% à 6657 points hier, en attendant les minutes de la Fed ce soir et celles de la BCE demain. Les opérateurs ont limité les initiatives avec la flambée des nouveaux cas de Covid en Chine, qui engendrent de nouveaux confinements.



Du côté des valeurs, Total s'est adjugée 4.39%, ArcelorMittal a gagné 2.45%, Publicis 1.7%, Thalès 1.56% et Michelin 1.47 tandis que Téléperformance a perdu 3.25%, Kering 1.22%, L'Oréal 1.01% et Hermès 0.95%.



Les indices américains ont eux aussi terminé dans le vert après des propos de membres de la Fed soutenant un rythme modéré de hausse des taux d'intérêt. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 1.18% à 34098 points, le S&P500 a progressé de 1.36% à 4003 points et le Nasdaq100 de 1.48%.



Le CAC40 devrait ainsi débuter la séance en hausse de 0.35% ce matin.

Les opérateurs prendront connaissance des indices Flash PMI manufacturier et services en zone euro, au Royaume Uni puis aux Etats-Unis, mais aussi des commandes de biens durables, des inscriptions hebdomadaires au chômage et des stocks pétroliers.



En données horaires, l'indice parisien devrait tester à l'ouverture la zone des 6684 points. Le débordement de ce seuil ouvrirait la voie aux 6715 points voire 6759 points.

