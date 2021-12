De bonnes dispositions dans le sillage de Wall Street 03/12/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 03/12/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Les craintes sanitaires et leur impact possible sur l'économie ont de nouveau pesé sur la tendance hier en Europe, à l'image du CAC40 qui a terminé en baisse de 1.25% à 6795 points.

Les statistiques de la séance était mitigée avec une accélération de la hausse des prix à l'importation en zone euro (+5.4% contre 2.8% précédemment), mais les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient meilleures que prévu aux Etats-Unis (222K contre 2388K attendu).



Sur le front des valeurs, la plupart ont terminé dans le rouge. STM a cédé 6.7%, Orange 3.25%, Hermès 3.1% et Eurofins 3%. C'est Danone qui a signé la plus forte hausse (+1.8%), suivie par ArcelorMittal avec 0.75%.



Les indices américains ont en revanche repris de la hauteur, le Dow Jones a gagné 1.82% à 34639 points, le S&P500 s'est adjugé 1.42% à 4577 points et le Nasdaq100 0.71%.



En dépit d'un indice Caixin PMI services sous les attentes en Chine (52.1 contre 53.8 le mois dernier), le CAC40 devrait rebondir ce matin, avec un gain initial de 0.8%.

En données horaires, l'indécision perdure, l'indice alternant les séances haussières et baissières au gré des annonces concernant le variant Omicron et les données sur l'inflation. Nous maintenons pour le moment un biais baissier sous les 6900 points dans une logique de prudence.

