De bonnes dispositions en attendant Wall Street

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5560 PTS/ 5685 PTS

A l'issue d'une séance sans grand relief et en l'absence de Wall Street fermée hier pour le Martin Luther King Day, le CAC40 a consolidé sans intensité tout au long de la séance, avant de finalement redresser la barre et terminer en hausse de 0.1% à 5617 points.

La tendance a été soutenue par Stellantis (+6.94%), issue du mariage des constructeurs PSA et Fiat Chrysler, par ArcelorMittal (+2.42%), Bouygues (+2.17%) et Danone (+2.05%).

Parmi les plus fortes baisses, on retrouve Carrefour (-6.92%), avec le veto du gouvernement pour son rapprochement avec le canadien Couche-Tard. Unibail a perdu 3.26% et Veolia -1.77%.



Aujourd'hui, dans l'attente du retour de Wall Street et de quelques résultats d'entreprises, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.5%. Les opérateurs attendent à l'heure du déjeuner les chiffres trimestriels de Bank Of America, Goldman Sachs puis Netflix ce soir.



Graphiquement, le CAC40 consolide horizontalement sans réelle intensité, reprenant son souffle après ses records du début d'année. Le débordement des 5640 points, zone de convergence avec les moyennes mobiles à 50 et 100 heures militerait pour une poursuite du rattrapage en direction des 5660/5685 points.

