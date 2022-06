De bonnes dispositions en attendant le retour de Wall Street 21/06/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 21/06/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 5970 PTS

En l'absence de Wall Street, fermée hier pour le "Juneteenth", la bourse de Paris a repris quelques couleurs sur fond d'achats à bon compte. Les volumes de transactions sont toutefois restés peu étoffés, avec seulement 2.8 milliards d'euros échangés sur les principales composantes de la cote.



Au niveau des valeurs, Renault s'est envolée de 9.7%, Safran a gagné 5.7%, Unibail 4.7% et Euroapi 3.8%, tandis que Saint Gobain a perdu 4%, Eurofins 2.1% et Legrand 1.9%.



Sur le plan macroéconomique, seules les ventes de logements existants seront publiés à 16h aux Etats-Unis.



L'indice CAC40 devrait poursuivre son mouvement de reprise ce matin, avec un gain initial de 0.5%.

En données horaires, un rebond technique se met en place. Il faudra toutefois déborder les 5970 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 6000/6060 points.

