De bonnes dispositions pour terminer la semaine 24/06/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 24/06/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5830 PTS

Objectif de cours : 5957 PTS

Les places financières ont une nouvelle fois fait preuve de volatilité hier, creusant leurs pertes en début de journée avec la publication d’indices Flash PMI sous les attentes en zone euro, avant de redresser légèrement la barre avec Wall Street.

Le CAC40 enregistre le plus faible repli en Europe (-0.56% à 5883 points), grâce à la bonne orientation des valeurs du luxe (LVMH +2.59%, Hermès +2.07%, L'Oréal +2.02%). Mais c'est Eurofins qui signe la meilleure performance, avec +4.2%.

A l'opposé, les bancaires ont subi de lourds dégagements avec la nette détente des marchés obligataires. Société Générale a perdu 5.51%, BNP Paribas 4.69%. Outre-Atlantique, portés notamment par les technos, la santé et l'immobilier, les grands indices ont finalement regagné du terrain. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.64% à 30677 points, le S&P500 s'est adjugé 0.95% à 3795 points et le Nasdaq100 1.47%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi reprendre de la hauteur et ouvrir en hausse de 1.1%.

Comme évoqué hier, une nouvelle tentative de reprise se met en place sur la zone des 5830 points. Le débordement des 5957 points, niveau testé à l'ouverture, serait de bon augure pour un retour rapide vers les 6000/6030 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Palmarès CAC 40 SANOFI 100.56 5.02% PERNOD RICARD 179.9 4.81% DASSAULT SYSTÈMES SE 36.635 4.36% SCHNEIDER ELECTRIC SE 116.74 4.23% L'ORÉAL 336.85 4.18% ENGIE 11.346 -0.84% RENAULT 24.71 -2.08%