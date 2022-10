De nouveau en baisse à l'ouverture 11/10/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 11/10/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Après avoir perdu 1.17% vendredi dernier, suite au rapport mensuel sur l'emploi américain robuste, la bourse de Paris a de nouveau cédé du terrain, pénalisée par le regain de tensions géopolitiques en Ukraine et la poursuite de la hausse des rendements obligataires. L'indice CAC40 a terminé en repli de 0.36% à 5845 points, alourdi également par le luxe et les valeurs liées à l'énergie.

Pernod Ricard a perdu 3.44%, Unibail 2.44%, Total 2.09%, STM 1.99%, Engie 1.96% tandis qu'ArcelorMittal s'est adjugée 3.04%, Renault 2.41% et Vinci 2.29%.



Les indices américains ont terminé dans le rouge, lestés par le compartiment des technologiques, après l'annonce par Biden de restrictions visant à bloquer certaines exportations de puces vers des sociétés chinoises. La prudence était par ailleurs renforcée avant les données sur l'inflation américaine et le coup d'envoi de la saison des résultats.

Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.32% à 29202 points, le S&P500 a perdu 0.75% à 3612 points et le Nasdaq100 1.02%.



L'indice CAC40 devrait ainsi ouvrir en baisse de 0.25% ce matin, en cette journée peu fournie en termes de publications macroéconomiques.

En données horaires, pas de changement. A très court terme, on suivra de près la sortie des 5800/5885 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.

