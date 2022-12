De retour vers les 6700 points avant la Fed

Saluant brièvement la progression moins importante que prévu des prix à la consommation aux Etats-Unis hier (+7.1% sur un an contre +7.7% en octobre), la bourse de Paris subit quelques prises de bénéfices aujourd'hui.

La prudence semble de mise en attendant la décision de la Fed sur les taux à 20h et l'intervention de Jerome Powell à 20h30. Le consensus table sur une hausse de 50 points de base, après 4 resserrements consécutifs de 75 points de base.

A la mi-séance, le CAC40 recule de 0.61% à 6703 points et le S&P500 est stable en préouverture.





Au niveau de la macroéconomie, la production industrielle recule de 2% en zone euro (consensus -1.4% et +0.8% le mois dernier).

Les stocks pétroliers seront publiés à 16h30.



Parmi les composantes de l'indice parisien, Total gagne 1%, Stellantis et Renault 0.2%. Toutes les autres valeurs perdent du terrain. ArcelorMittal cède 3.3%, Carrefour 3%, Cap Gemini 2% et Dassault Systèmes 1.6%.

En données horaires, le mouvement de consolidation se poursuit. L'indice devra rebondir sur la zone des 6694 points, sous peine d'un retour vers la borne basse du trading range (6616 points).