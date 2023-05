A l'issue d'une séance sans grand relief, avec la fermeture de Londres pour le couronnement de Charles III et l'absence de nombreux opérateurs pour le 8 mai, la bourse de Paris a terminé en timide hausse de 0.11% à 7440 points hier. Les initiatives sont ainsi restées limitées en attendant la publication de l'inflation américaine mercredi (CPI anticipé en hausse de 5% sur un an).



Concernant la macroéconomie, la production industrielle est ressortie en baisse de 3.4% (contre +2.1% le mois dernier) et les stocks des grossistes étaient stables aux Etats-Unis (+0.1% précédemment).



Au niveau des valeurs, Alstom a engrangé 3.32%, ArcelorMittal 2.05%, Axa 1.82% et Bouygues 1.55% tandis que Téléperformance a cédé 3.05%, Cap Gemini 1.64%, Sanofi 1.28% et Airbus 0.77%.



Outre-Atlantique, les indices américains ont terminé en ordre dispersé après leur forte progression de vendredi, en réaction au rapport mensuel sur l'emploi solide. Le Dow Jones a perdu 0.17% à 33618 points, le S&P500 a grappillé 0.05% à 4138 points et le Nasdaq100 a gagné 0.25%.

Ce matin, le CAC40 devrait débuter la séance sans réelle tendance.

En données horaires, le marché parisien demeure en phase de reprise technique et conserve ainsi un biais haussier au-dessus des 7410 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. A court terme, on suivra de près la sortie des 7410/7460 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.