Début de séance dans le rouge

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5550 PTS/ 5595 PTS

A l'issue d'une séance sans grand relief, le CAC40 a terminé en hausse symbolique de 0.02% à 5583 points hier, malgré la faiblesse de l'euro face au dollar (1.212 USD), et des données décevantes concernant l'emploi aux Etats-Unis.

L'enquête ADP a, en effet, fait état de seulement 307K créations d'emplois dans le secteur privé (contre 433K attendu et 404K le mois dernier).

Les stocks pétroliers ont, en revanche, reculé de 0.7M, permettant aux valeurs pétrolières de rebondir aux Etats-Unis.

Elles sont suivis de près par le compartiment des bancaires, permettant aux indices américains de clôturer dans le vert.



Le Dow Jones a gagné 0.2% à 29883 points, le S&P500 s'est adjugé 0.18% à 3669 points et le Nasdaq100 a grappillé 0.01% à 12456 points. Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance en légère baisse de 0.1%, dans l'attente des indices PMI services en zone euro ainsi que des ventes au détail. L'indice PMI services Caixin a, quant à lui, dépassé les anticipations en Chine, ressortant à 57.8 contre 56.5 attendu (56.8 le mois dernier). Graphiquement, on continuera de surveiller la sortie des 5550/5595 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

