Début de séance hésitant

Malgré des statistiques américaines de bonne facture (indice CPI et stocks des grossistes à +0.3%, baisse de 6.6M des stocks pétroliers), la bourse de Paris a basculé dans le rouge hier après 16h, dans le sillage de la retombée de Wall Street, pour finalement clôturer en baisse de 0.36% à 5670 points.

Unibail a pris la tête du palmarès, avec un gain de 3.3% dans l'attente de ses résultats. Le groupe a annoncé, après la clôture, une baisse de 41.1% du résultat net sur un an et la suspension du versement de son dividende pour les exercices 2020, 2021 et 2022.

Société Générale s'est également adjugé 2.85%, après avoir annoncé un bénéfice net en baisse de 28.1% au troisième trimestre, mais au-dessus des attentes. Dans son sillage, BNP Paribas a gagné 2.77%.

Les technologiques ont, en revanche, cédé du terrain dans le sillage de leurs homologues américaines. STM signe ainsi la plus forte baisse, avec un repli de 2.66% à la clôture.



Outre-Atlantique, en dépit des commentaires rassurants de Jerome Powell sur le maintien d'une politique monétaire durablement accommodantes, les grands indices ont perdu du terrain, avec le compartiment des technologiques. Le S&P500 a cédé 0.03% à 3909 points, le Nasdaq100 a perdu 0.23%, avec notamment Apple (-0.46%), Microsoft (-0.39%), Amazon (-0.56%) et Tesla (-5.26%). Le Dow Jones s'est en revanche à son plus haut niveau en clôture, avec un gain de 0.2% à 31437 points.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance non loin de l'équilibre. Graphiquement, comme évoqué dernièrement, le CAC40 revient tester la borne basse du trading range 5670/5720 points. L'enfoncement des 5670 points en clôture horaire militerait pour l'amorce d'une consolidation de plus forte ampleur en direction des 5627/5600 points dans un premier temps voire 5560 points par extension.

