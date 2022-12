Début de séance hésitant

En attendant les décisions des banques centrales la semaine prochaine, avec la Fed mercredi et la BCE jeudi, la bourse de Paris a aligné hier une quatrième séance consécutive de baisse, sur fond de craintes de récession. Le CAC40 a clôturé en repli de 0.41% à 6660 points hier, dans le sillage du luxe, des technologiques et des pétrolières.



Du côté des valeurs, Sanofi a bondi de 3.1%, Téléperformance a gagné 3.01% et Legrand 0.43% tandis que Kering a perdu 4.15%, Alstom 3.13%, Thalès 2.27%, Airbus 2.2% et Total 2.04%.

Les indices américains ont également reculé, lestés aussi par les craintes au sujet de l'économie mondiale. La prudence s'est imposée d'autant que les chiffres de l'inflation américaine sont attendues demain et mardi.

Le Dow Jones a terminé stable à 33597 points, le S&P500 a perdu 0.19% à 3933 points et le Nasdaq100 0.45%.



Le marché parisien devrait ouvrir à l'équilibre ce matin.

En données horaires, pas de changement. La première cible baissière des 6444 points a été atteinte hier. Nous maintenons un biais baissier à court terme, avec les 6616 points en ligne de mire.