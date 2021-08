Début de séance hésitant à Paris 12/08/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 12/08/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris a accéléré à la hausse hier après-midi après les chiffres de l'inflation américaine légèrement sous les attentes, qui ont rassuré les opérateurs, éloignant la perspective d'un resserrement monétaire de la Fed. Après une hausse de 0.9% le mois dernier, les prix à la consommation ont augmenté de 0.5% en juillet. Le CAC40 en a profité pour inscrire un nouveau record annuel et clôturé en hausse de 0.55% à 6857 points.

Concernant les valeurs, Carrefour s'est distinguée, avec un gain de 2.48%, suivie par Schneider Electric (+2.33%), Vivendi (+1.62%) et Vinci (+1.55%). Alstom et Worldline ferment la marche, avec des pertes respectives de 1.73% et 1.18%.



Saluant également l'adoption par le Congrès du plan sur les infrastructures de 1.000Mds$, les indices américains ont alignés de nouveaux plus hauts. Le Dow Jones a gagné 0.62% à 35484 points, le S&P500 a engrangé 0.25% à 4447 points et le Nasdaq100 a perdu 0.17%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir sans réelle tendance.

En données horaires, la tendance demeure clairement haussière au-dessus des 6835 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le débordement des plus hauts de la veille militerait pour le ralliement des 6900 points, dernier rempart avant les records absolus de 2000 (6922 points en clôture et 6944 points en séance).

