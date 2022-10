Début de séance hésitant à Paris 17/10/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 17/10/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Le CAC40 a connu une nouvelle séance volatile vendredi dernier, alourdi en fin de séance par la publication de l'indice de confiance du Michigan (59.8 contre 58.6 précédemment), qui a mis en évidence une détérioration des anticipations d'inflation sur un an (5.1% contre 4.7% en septembre).

Après un plus haut à 6044 points, la bourse de Paris a finalement clôturé en hausse de 0.9% à 5931 points.



Du côté des valeurs, Essilor a gagné 3.19%, Veolia 2.76%, Unibail 2.39%, Axa 2% et L'Oréal 1.87% tandis que Thalès a perdu 2.16%, STM 1.58% et Schneider Electric 1.07%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en nette baisse, toujours minés par l'inflation, la hausse des rendements obligataires et les craintes de récession. Le Nasdaq100 a clôturé en repli de 3.1%, le Dow Jones a perdu 1.34% à 29634 points, le S&P500 2.37% à 3583 points malgré les résultats finalement bien accueillies des valeurs bancaires.

JPMorgan s'est adjugée 1.66%, Citigroup 0.65%, Wells Fargo 1.86%. En revanche, Morgan Stanley a reculé de 5.07%.



Le CAC40 devrait ainsi débuter la semaine non loin de l'équilibre aujourd'hui.



En données horaires, le marché parisien demeure en phase de reprise technique. A très court terme, on surveillera la sortie des 5880/6044 points pour agir.

