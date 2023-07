A l'issue d'une séance peu animée, le CAC40 a terminé en légère baisse de 0.18% à 7386 points hier, pénalisé notamment par les valeurs du luxe et la nouvelle contraction de l'activité manufacturière en zone euro et aux Etats-Unis.

L'indice Final PMI manufacturier est ressorti à 43.4 en zone euro (contre 43.6 précédemment) et l'ISM manufacturier tombe à 46 aux Etats-Unis (contre 46.9 le mois dernier).

Sur le front des valeurs, Worldline a gagné 3.55%, Total 1.81%, Stellantis 1.27% et BNP Paribas 1.23% tandis qu'Edenred a perdu 3%, Schneider Electric 1.96%, Hermès 1.66% et Dassault Systèmes 1.32%.



Au terme d'une séance écourtée avant la fête nationale, les indices américains ont quant à eux clôturé en légère hausse, avec Tesla (+6.9%).

Le Dow Jones a grappillé 0.03% à 34418 points, le S&P500 a gagné 0.12% à 4455 points et le Nasdaq100 0.19%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir sur une note hésitante aujourd'hui, d'autant que Wall Street restera fermée.

Graphiquement, l'indice parisien reprend son souffle après avoir engrangé 3.3% la semaine dernière. L'enfoncement de la zone des 7385 points militerait pour des prises de bénéfices plus marqués en direction des 7349 points voire 7312 points par extension, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures.