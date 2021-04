Début de séance hésitant avant la Fed

En l'absence d'actualité majeure, le CAC40 a clôturé non loin de l'équilibre hier (-0.03% à 6273 points), dans une logique de prudence avant la décision de la Fed sur les taux et les résultats des géants de la tech américaine.

Malgré le bond à 121.7 de l'indice du Conference Board, les indices américains ont clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones a grappillé 0.01% à 33984 points tandis que le S&P500 a perdu 0.02% à 4186 points et le Nasdaq100 0.47%.

Après la clôture, les résultats trimestriels ont été accueillis de manière contrastée. Alphabet progressait de 4.2% dans les échanges électroniques et Microsoft reculait de 2.7%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins débuter la séance en hausse de 0.1%.

D'un point de vue graphique, le marché parisien fait du surplace depuis plusieurs séances. A très court terme, la zone d'indécision se resserre. On attendra ainsi la sortie des 6253/6289 points pour agir.