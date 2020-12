Début de séance hésitant malgré Wall Street 22/12/2020 | 08:00 Laurent Polsinelli 22/12/2020 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5306 PTS/ 5422 PTS

Impacté par l'annonce d'une nouvelle souche de coravirus hors de contrôle, qui a poussé de nombreux pays à suspendre ce week-end les liaisons avec le Royaume-Uni ce week-end, le CAC40 a terminé en forte baisse de 2.43% à 5393 points hier.

L'indice parisien clôture toutefois loin de ses plus bas du jour, après avoir frôlé les 5300 points.

Les financières et les pétrolières ont subi les plus lourds dégagements, à l'image de Société Générale (-5.19%), Unibail (-4.71%), Vinci (-4.69%), Bnp Paribas (-4.25%) et Total (-3.72%). Seuls Saint Gobain et Worldline surnagent, avec des gains respectifs de 0.53% et 0.42%.



Les indices américains ont quant à eux fait preuve de résilience, soutenu par l'accord au Congrès d' un plan de relance de 892 milliards de dollars. Le secteur bancaire s'est par ailleurs distingué alors que la Fed a autoriser les banques à reprendre les rachats d'actions sous certaines conditions et à continuer de verser des dividendes limités. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.12% à 30216 points, le S&P500 a perdu 0.39% à 3694 points et le Nasdaq100 0.38%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins ouvrir à proximité de l'équilibre alors que les Futures américains repartent à la baisse (-0.5%). Graphiquement, un biais baissier sera pour le moment maintenu sous les 5422 points, borne basse du gap laissé ouvert hier. Seule un retour au-dessus de ce niveau militerait pour une reprise technique en direction des 5477 points puis 5527 points.

