Dans le sillage des valeurs technologiques et dans l'attente de la réunion annuel des banquiers centraux à Jackson Hole qui débutera jeudi, le CAC40 a poursuivi son mouvement de reprise hier. Comme lundi, les gains se sont néanmoins réduits en fin de journée et l'indice parisien a terminé en hausse de 0.59% à 7240 points.



Sur le front des valeurs, ArcelorMittal a gagné 2.8%, Eurofins 2.57%, STM 2.47%, Alstom 2.13% et Edenred 1.44% tandis que Danone a cédé 0.81%, Pernod Ricard 0.68% et L'Oréal 0.43%.



Les indices américains ont quant à eux cédé du terrain dans le sillage des valeurs bancaires et des mauvais résultats de la secteur de la distribution (Macy's -14.05%).

Le Dow Jones a cédé 0.51% à 34288 points, le S&P500 a perdu 0.28% à 4387 points et le Nasdaq100 0.19%.



En attendant les indices Flash PMI en zone euro et aux Etats-Unis, le CAC40 devrait néanmoins s'inscrire en hausse de 0.25% ce matin.



Graphiquement, à très court terme, le sens de sortie des 7227/7293 points pourrait donner quelques indications sur l'orientation à venir.