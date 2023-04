Début de séance positif à Paris malgré Wall Street 13/04/2023 | 08:03 Laurent Polsinelli 13/04/2023 | 08:03 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris a fait preuve de volatilité hier, bondissant brusquement à 7463.67 points après la publication de l'indice CPI aux Etats-Unis, avant de rendre la quasi intégralité de ses gains pour finalement clôturer en légère hausse de 0.09% à 7396 points.

L'indice des prix à la consommation a progressé de seulement 0.1% (consensus 0.2% et 0.4% le mois dernier), soit une hausse de 5% sur un an (contre 6% précédemment). L'indice Core était quant à lui conforme aux attentes, en hausse de 0.4% (0.5% le mois dernier).



Les indices américains ont dans un premier temps bien accueilli le ralentissement de l'inflation mais sont ensuite repartis à la baisse après les minutes de la Fed. Celles-ci ont mis en évidence des divergences d'opinion au sein du comité, avec une inflation persistante et les récentes difficultés du secteur bancaire qui pourrait conduire à une légère récession aux Etats-Unis. Le consensus table pour le moment sur une hausse de 25 points de base en mai (à près de 70%).

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.11% à 33646 points, le S&P500 a cédé 0.41% à 4091 points et le Nasdaq100 a perdu 0.89%.



Le CAC40 devrait néanmoins repartir à la hausse ce matin, les contrats Futures laissant envisager un gain initial de 0.6%.

La séance sera ponctuée par la production industrielle en zone euro à 11h, avant l'indice PPI aux Etats-Unis (consensus 0%) et les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30.

Les valeurs bancaires ouvriront le bal de la saison des résultats demain.



Techniquement, pas de changement, la dynamique haussière ne sera pas dégradée tant que l'indice demeure au-dessus des 7370 points.

