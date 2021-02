Début de séance positif avant la compensation 19/02/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 19/02/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris a terminé non loin de son plus bas du jour hier, en baisse de 0.65% à 5728 points, pénalisée par quelques mauvais résultats d'entreprises et des statistiques américaines qui confortent les craintes inflationnistes de ces derniers jours.

L'indice des prix à l'importation est ressorti à +1.4% en janvier (+1% précédemment), sa plus forte hausse depuis 2012.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage remontent à 848K contre 775K attendu. Concernant le logement, les données étaient mitigées. Les permis de construire progressent à 1.88M mais les mises en chantier ont raté le consensus (1.58M contre 1.66M attendu).



Dans ce contexte fébrile, les indices américains ont également cédé du terrain, le Dow Jones a perdu 0.38% à 31493 points, le S&P500 a cédé 0.44% à 3913 points et le Nasdaq100 0.45%.



Aujourd'hui, pour cette séance des trois sorcières, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.2%.



Techniquement, le CAC40 est en phase de consolidation après son récent test des 5800 points. Comme évoqué dernièrement, l'indice vient de rallier un premier pallier situé à 5720 points. Cette zone de cours devra engendrer une réaction positive sous peine de nouveaux dégagements en direction des 5700 points puis 5670/5627 points.

