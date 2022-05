Début de séance positif malgré New-York 17/05/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 17/05/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6400 PTS

A l'issue d'une séance sans grand relief, la bourse de Paris a clôturé en timide baisse de 0.23% à 6347 points, pénalisée par les mauvaises statistiques chinoise qui confortent les craintes de ralentissement économique.

Les ventes au détail ont chuté de 11.1%, la production industrielle recule de 2.9% et le chômage remonte à 6.1%.

Aux Etats-Unis, l'indice Empire State manufacturier a également déçu, ressortant à -11.6 contre 24.6 précédemment.



Du côté des valeurs, ArcelorMittal a gagné 2.67%, Engie 2.39% et Thalès 1.84% tandis que Worldline a perdu 2.2% et STM 1.94%. Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, toujours freinés par les valeurs de croissance. Le Dow Jones a grappillé 0.08% à 32223 points, le S&P500 a perdu 0.39% à 4008 points et le Nasdaq100 1.16%. Aujourd'hui, en attendant le PIB en zone euro, les ventes au détail américaine ainsi que la production industrielle, l'indice CAC40 devrait débuter la séance sur un gain de 0.7%.

En données horaires, l'indice parisien devrait de nouveau tester aujourd'hui la zone des 6270 points. Le débordement de ce niveau ouvrirait la voie aux 6400 points voire 6450 points par extension.

