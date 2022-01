Début de séance positif malgré le repli de New-York 20/01/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 20/01/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Malgré la hausse des rendements et les craintes de resserrement monétaire, la bourse de Paris a repris des couleurs hier, à la faveur du rebond des valeurs du luxe et des technologiques. Les gains se sont toutefois nettement réduit en fin de journée avec la retombée de Wall Street et le CAC40 a finalement clôturé en hausse de 0.55% à 7172 points (plus haut à 7211 points).

LVMH a signé la plus forte hausse (+3.67%), suivie par Hermès (+2.39%), Cap Gemini (+1.99%) et Kering (+1.96%) alors que STM a perdu 3.07%, Vivendi 2.24% et Axa 2.08%.



Outre-Atlantique, les résultats de Morgan Stanley (-1.55%) ou US Bancorp (-7.75%) ont été mal accueillis, précipitant un peu plus les indices américains à la baisse. Le Dow Jones a perdu 0.96% à 35028 points, le S&P500 a cédé 0.97% à 4532 points tandis que le Nasdaq100 a poursuivi son mouvement de correction, avec une perte de 1.07% à la clôture. En attendant l'indice CPI en zone euro à 11h et quelques statistiques américaines d'importance, le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en hausse de 0.3% ce matin.

Techniquement, pas de changement, la consolidation horizontale perdure. On attendra la sortie des 7100/7250 points pour agir. Un biais baissier restera privilégié sous la borne haute.

