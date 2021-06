Début de séance quasi stable à Paris 23/06/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 23/06/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6580 PTS/ 6630 PTS

A l'issue d'une séance sans grand relief et dans l'attente de l'intervention de Jerome Powell, le CAC40 s'est maintenu à proximité de l'équilibre, bénéficiant d'un sursaut en fin de journée, avec le retour de Wall Street en territoire positif (+0.14% à 6611 points).

Les statistiques du jour étaient meilleures que prévu, l'indice manufacturier de Richmond ressort à 22 (consensus 18) et les ventes de logements existants à 5.8M.



A l'occasion de son audition devant une sous-commission de la Chambre des représentants, le président de la Fed a une fois de plus réitéré que la récente accélération de l'inflation était probablement passagère. La Réserve Fédérale continuera à apporter son soutien à l'économie aussi longtemps que nécessaire et aucune hausse de taux ne devrait intervenir avant que l'inflation ne se matérialise. Il semble ainsi prématuré de réduire les achats d'actifs, la Fed attendant aussi des progrès supplémentaires sur le marché de l'emploi.

Les indices américains ont ainsi terminé dans le vert, le Dow Jones a gagné 0.2% à 33945 points, le S&P500 s'est adjugé 0.51% à 4246 points et le Nasdaq100 a inscrit un nouveau record en clôture à 14270 points, avec un gain de 0.94%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir non loin de l'équilibre dans l'attente des indices PMI en zone euro. Techniquement, le marché parisien demeure en phase de reprise technique. On suivra de près la sortie des 6580/6630 points pour agir.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.