Début de séance stable à Paris

Dans l'attente de l'intervention de Joe Biden, la bourse de Paris a cédé du terrain hier, alourdie par la perspectives d'un durcissement des mesures de restriction sanitaires en Europe. Après cinq séances consécutives de hausse, le CAC40 a ainsi terminé en repli de 0.34% à 6067 points, dans le sillage des valeurs cycliques, des banques et des valeurs liées aux matières premières.



Outre-Atlantique, les valeurs technologiques ont repris de la hauteur, avec la légère détente constatée sur le marché obligataire. Les opérateurs ont également salué les bons chiffres de l'enquête ADP (517K créations d'emplois), permettant notamment au S&P500 d'inscrire un nouveau record en séance. A la clôture, le Dow Jones cédait 0.26% à 32981 points, tandis que le S&P500 s'adjugeait 0.36% à 3972 points et le Nasdaq100 1.51%. Comme prévu, le président américain a présenté un plan de plus de 2 000Mds en faveur des infrastructures. Ces annonces ne semblent néanmoins pas avoir de réel impact, les contrats Futures étant proches de l'équilibre pour le CAC40 ce matin.



Techniquement, pas de changement, on suivra de près la sortie des 3060/6111 points pour avoir des indications sur la tendance à venir. Les initiatives devraient rester limitées pour cette dernière séance de la semaine.

