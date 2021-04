Début de séance stable à Paris 15/04/2021 | 08:28 Jordan Dufee 15/04/2021 | 08:28 Envoyer par e-mail :

Soutenue par les bonnes performances de LVMH, la bourse de Paris a poursuivi hier sa trajectoire haussière, laissant derrière elle la ligne des 6200 points. Le CAC40 a effectivement clôturé en hausse de 0.4% à 6208 points. Les publications d’entreprises se poursuivent aujourd’hui avec d’autres poids lourds de la cote comme L’Oréal, Publicis, Groupe ADP ou encore la Française des Jeux. Sur le front des statistiques, le programme est chargé aux Etats-Unis avec les ventes de détail, les inscriptions au chômage, l'indice Empire Manufacturing et l'indice Philly Fed (14h30), suivis de la production industrielle (15h15) et des stocks d'entreprises et de l'indice immobilier de la NAHB (16h00). Vers 08h30, le CAC40 est attendu en hausse de 0.15%. Techniquement, en données horaires, difficile de parler de pression acheteuse puisque les cours ont oscillé hier au sein d’une plage de prix étroite comprise entre 6194 et 6214 points. La tendance de fond demeure toutefois haussière, comme l’indique l’orientation des différentes moyennes mobiles sur cet horizon de temps. Un franchissement à la baisse des 6194 ouvrait la voie à davantage de neutralité tandis qu’un débordement des 6214 points libèrerait un nouveau potentiel en direction d’un nouveau zénith.

