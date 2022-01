Début de séance stable à Paris 28/01/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 28/01/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris a aligné hier une troisième séance consécutive de hausse, avec un gain de 0.6% à la clôture, portée notamment par le PIB américain en hausse de 6.9% au quatrième trimestre (consensus 5.3%).

Les opérateurs tentent aussi de digérer les annonces de la Fed, qui a confirmé qu'elle prévoyait de commencer à relever ses taux au mois de mars pour lutter contre l'inflation, à un rythme probablement plus rapide que prévu.



Sur le front des valeurs, Sanofi a engrangé 3.2%, Engie 2.2%, STM 2% alors que Dassault Systèmes a perdu 2.7%, Worldline 2.5% et Alstom 2.3%.



Au terme d'une nouvelles séance volatile, les indices américains ont quant à eux terminé dans le rouge, impacté par les technologiques. Le Nasdaq100 a cédé 1.4%, le S&P500 0.54% à 4326 points et le Dow Jones s'est effrité de 0.02%.



Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir non loin de l'équilibre ce matin.

En données horaires, l'indice parisien demeure en phase de reprise technique. On suivra désormais de près la sortie des 6953/7053 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

