Début de semaine baissier à Paris

Portée par les valeurs industrielles, les financières et les technologiques, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.46% à 6677 points vendredi dernier, en dépit de la déception causée par l'inflation américaine au dessus des attentes.

L'indice des prix à la production a, en effet, rebondi de 0.3% en novembre. Il progresse ainsi de 7.4% sur un an (contre 8.1% en octobre).

Le CAC40 a néanmoins perdu 0.96% sur la semaine, affaiblit par les craintes de récession, en attendant les décisions des banques centrales le 14 et 15 décembre.



Sur le front des valeurs, Saint Gobain s'est adjugée 3.52% vendredi, Veolia 2.98%, Alstom 2.3% et Crédit Agricole 2.28% tandis que Worldline a perdu 3.68%, Thalès 2.24% et Stellantis 2.22%. Les indices américains ont quant à eux terminé dans le rouge, minés par l'indice PPI et l'indice du Michigan (59.1 contre 56.8 précédemment), des statistiques de nature à remettre en cause de la ralentissement du rythme de remontée des taux.

Le Dow Jones a perdu 0.9% à 33476 points, le S&P500 a cédé 0.73% à 33476 points et le Nasdaq100 0.64%.



Aujourd'hui, le marché parisien devrait ainsi débuter la semaine en repli de 0.4%.

En données horaires, pas de changement, on suivra de près la sortie des 6616/6694 points pour agir.

© Zonebourse.com 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALSTOM -1.16% 23.76 -23.00% CAC 40 -0.41% 6650.55 -6.65% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN -1.45% 46.12 -24.36% CRÉDIT AGRICOLE S.A. 0.17% 9.569 -23.88% NASDAQ 100 1.24% 11706.44 -29.15% STELLANTIS N.V. 0.03% 13.77 -17.46% STELLANTIS N.V. 0.44% 13.784 -17.75% VEOLIA ENVIRONNEMENT -1.94% 24.74 -21.79% WORLDLINE 0.49% 41.33 -16.08%

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.