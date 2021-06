Début de semaine calme à Paris 28/06/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 28/06/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

A l'issue d'une séance sans grand relief, le CAC40 a terminé en timide baisse de 0.12% à 6622 points vendredi, portant sa performance hebdomadaire à +0.8%.

Arcelor Mittal a engrangé 2.6%, suivie par Danone (+1.38%) et Publicis (+1.32%). A l'opposée, Safran signe la plus forte baisse (-1.49%), avec Unibail (-1.48%) et Airbus (-1.43%).



Les statistiques du jour n'ont pas eu de réel impact. L'indice Core PCE ressort à +0.5% (+0.7% précédemment). Les revenus des ménages reculent de 2% et les dépenses des ménages sont stables. L'indice de confiance du Michigan a légèrement déçu (85.5 contre 86.4 le mois dernier).

Porté par le compartiment des bancaires, le Dow Jones a engrangé 0.69% à 34433 points. Le S&P500 a inscrit un nouveau record, avec un gain de 0.33% à 4280 points tandis que le Nasdaq100 s'est effrité de 0.14%. Il progresse néanmoins de 2.1% sur la semaine.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir sur une note hésitante.

Graphiquement, pas de changement. Comme évoqué dernièrement, on attendra la sortie de la zone des 6593/6637 points pour agir.

