Début de semaine dans le calme

En l'absence de publication macroéconomique majeure aujourd'hui, les places européennes évoluent en ordre dispersé aujourd'hui, reprenant leur souffle après la forte poussée de la semaine dernière. Le CAC40 garde néanmoins un biais positif, avec une progression actuelle de 0.14% à 7050 points.

Du côté des valeurs, ArcelorMittal prend la tête du palmarès (+2.3%) suivie par Eurofins (+2.3%) et STM (+1.3%) alors que Bouygues décroche de 5%. Sur le plan macroéconomique, il faudra attendre demain pour prendre connaissance de l'indice Zew en Allemagne puis de l'indice PPI aux Etats-Unis.

L'indice S&P500, qui a clôturé en hausse de 0.37% à 4697 points vendredi, devrait ouvrir sans réelle tendance cet après-midi.



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 se maintient à son zénith. Seul un retour sous les 7000 points à court terme constituerait une première indication baissière militant pour quelques prises de bénéfices.

Palmarès CAC 40 RENAULT 33.655 3.79% CARREFOUR 15.795 2.87% KERING 681.9 2.66% TELEPERFORMANCE SE 357.6 1.85% DANONE 57.26 1.08% SAINT-GOBAIN 60.64 -1.56% ESSILORLUXOTTICA 184.64 -1.69% HERMÈS INTERNATIONAL 1440.5 -1.77% WORLDLINE 50.05 -3.64% ARCELORMITTAL 27.745 -3.68%