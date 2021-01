Début de semaine dans le rouge 11/01/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 11/01/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5650 PTS/ 5730 PTS

En dépit d'un rapport mensuel sur l'emploi américain décevant, avec un taux de chômage à 6.7% et 140K destructions de postes, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.65% à 5706 points vendredi dernier, les opérateurs continuant d'espérer de nouvelles mesures de relance budgétaire aux Etats-Unis. Porté par les propos de Joe Biden, lequel devrait présenter cette semaine son nouveau plan de relance, Wall-Street a une fois de plus terminé à son zénith, inscrivant de nouveaux records absolus. Le Dow Jones a gagné 0.18% à 31098 points, le S&P500 s'est adjugé 0.55% à 3825 points et le Nasdaq100 1.28%.



Le CAC40 devrait néanmoins marquer une pause ce matin, avec les scandales entourant la présidence américaine et ce, dans l'attente des premières publications trimestrielles des banques américaines. L'indice parisien devrait débuter la séance en baisse de 0.3%.



Techniquement, la tendance demeure haussière en données horaires au-dessus des 5650 points. Seul l'enfoncement de ce seuil militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 5600 points comme premier objectif baissier, niveau correspondant à la moyenne mobile à 100 heures.

