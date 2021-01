Début de semaine dans le rouge 18/01/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 18/01/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Malgré l'annonce par Joe Biden d'un plan d'aide d'urgence de 1900 milliards de dollars et des résultats de sociétés américaines supérieurs aux attentes, la bourse de Paris a terminé en baisse de 1.22% à 5611 points vendredi, impactée par les craintes sanitaires et le repli des valeurs automobiles. Peugeot a cédé 4.21%, Alstom 4.07% et Renault 3.84%.

Publicis et Danone évoluaient à contre courant, avec des gains respectifs à la clôture de 1.51% et 1.32%.



Outre-Atlantique, les résultats des bancaires américaines ont été sanctionnés, JPMorgan a perdu 1.79%, Citigroup 6.93% et Wells Fargo 7.8%. Les statistiques ont également déçu, à l'image du repli de 0.7% des ventes au détail, de l'Empire State Manufacturier qui tombe à 3.5 et de l'indice PPI en hausse de seulement 0.3%.

Seule la production industrielle a dépassé les attentes (+1.6% contre 0.5% attendu).

A la clôture, le Dow Jones perdait 0.57% à 30814 points vendredi, le S&P500 cédait 0.72% à 3768 points et le Nasdaq100 0.73%.



Dans le sillage de Wall-Street et des places asiatiques, le CAC40 devrait ainsi subir de nouveaux dégagements ce matin, les contrats Futures laissant présager d'un repli initial de 0.4%.



En données horaires, un biais baissier est désormais privilégié sous les 5636 points, zone de convergence des moyennes mobiles à 20 et 100 heures. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, on pourra s'attendre à un nouveau test des 5560 points (plus bas de vendredi), voire 5530 points par extension. La bourse de New-York restera fermée pour le Martin Luther King Day.

© Zonebourse.com 2021

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.