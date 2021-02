Début de semaine dans le rouge 22/02/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 22/02/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

A la faveur de statistiques américaines rassurantes et de quelques résultats d'entreprises bien accueillis, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.79% à 5773 points vendredi dernier, pour cette séance des trois sorcières.

Safran a bondi de 4, ArcelorMittal de 3.9% et Société Générale de 3.8%. Renault était en revanche à la traîne après ses résultats (-4.43µ), suivie par Sanofi (-1.57%).



Concernant les statistiques, les indices Flash PMI manufacturier et services étaient meilleurs que prévu aux Etats-Unis (respectivement 58.5 et 58.9) et les ventes de logements existants ont progressé à 6.69M.

Les indices américains ont néanmoins clôturé en territoire négatif, restant préoccupés les craintes de résurgence de l'inflation. Le S&P500 a perdu 0.19% à 3906 points, le Nasdaq100 a cédé 0.42% à 13580 points tandis que le Dow Jones était parfaitement stable à 31494 points.



Le CAC40 devrait ainsi perdre du terrain ce matin, comme le laissent envisager les contrats Futures en baisse de 0.25%.



Techniquement, l'indice parisien est en phase de consolidation au sein du range 5720/5800 points. On continuera de suivre de près la sortie de cette zone pour agir dans un sens comme dans l'autre.

