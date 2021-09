Début de semaine dans le rouge 13/09/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 13/09/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6600 PTS

Au lendemain de la décision de la BCE, laquelle a annoncé une légère réduction de ses achats d'actifs mensuels (de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros par mois), la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.31% à 6663 points, alourdi notamment par la hausse des prix à la production aux Etats-Unis (+0.7%).

Atos a gagné 5.83%, signant ainsi la plus forte hausse, suivie par STM (+1.66%) et Hermès (+0.97%). Unibail et Alstom ferment la marche, avec des replis respectifs de 3.8% et 2.7%.



En hausse, dans les premiers échanges, les indices américains ont finalement perdu du terrain, l'inflation faisant craindre aussi un prochain ajustement de la politique monétaire de la Fed. Le Dow Jones a terminé en repli de 0.78% à 34607 points, le S&P500 a cédé 0.77% à 4458 points et le Nasdaq100 0.77%.



Ce CAC40 devrait de nouveau ouvrir en baisse aujourd'hui, les contrats Futures laissant présager d'un repli initial de 0.1%.



Techniquement, pas de changement, l'indice est en phase de consolidation. Nous maintenons un biais baissier sous les 6722 points avec les 6600 points en ligne de mire.

