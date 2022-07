Début de semaine dans le rouge 11/07/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 11/07/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Alourdi en première partie de séance par les valeurs du luxe, la bourse de Paris s'est finalement orientée à la hausse vendredi dernier, après le rapport mensuel sur l'emploi américain, clôturant sur un gain de 0.44% à 6033 points. Malgré les craintes de récession, l'indice parisien a enregistré une performance hebdomadaire de 1.72%.

Le rapport mensuel sur l'emploi s'est notamment avéré meilleur que prévu, avec un taux de chômage inchangé à 3.6ù et 372K créations d'emplois non agricoles (consensus 260K et 384K le mois dernier). Le salaire horaire progresse de 0.3% (0.4% précédemment).



Du côté des valeurs, Stellantis a gagné 3.84%, Unibail 3.82%, Publicis 3.41% et Saint Gobain 3.02% alors que L'Oréal a cédé 3.91%, Hermès 1.43% et Orange 1.36%.



Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé, les bons chiffres de l'emploi confortant le scénario d'une hausse de 75 points de base par la Fed à la fin du mois. Le Dow Jones a cédé 0.15% à 31338 points, le S&P500 0.08% à 3899 points et le Nasdaq100 a gagné 0.14%.



Le CAC40 devrait néanmoins reprendre le chemin de la baisse ce matin, avec une perte initiale de 1.5%, tandis que l'Europe craint l'arrêt du gaz russe.

En données horaires, on attendra la sortie des 5927/6053 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

