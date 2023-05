En attendant la nouvelle hausse de 25 points de base des taux directeurs de la Fed demain (consensus à plus 96%), les places européennes débutent la semaine sur une note prudente, d’autant plus après la reprise de First Republic par JPMorgan et des indices PMI décevants en zone euro.

L’indice PMI manufacturier est ressorti à 45.8 (après 47.1 le mois dernier).

L’indice CPI progresse quant à lui de 7% sur un an, contre 6.9% le mois dernier. Hors alimentation et énergie, il s’inscrit en hausse de 5.6% (5.7% précédemment).



Les commandes industrielles américaines seront ensuite dévoilées à 16h ainsi que le rapport JOLTS, sur les ouvertures de postes.



L’indice CAC40 cède actuellement 0.5% à 7453 points et le S&P500 recule de 0.15% en préouverture.



En données horaires, pas de changement, nous maintenons un biais vendeur sous les 7508 points. L’enfoncement des 7445 points ces toutes prochaines heures pourrait ouvrir la voie aux 7400/7370 points.